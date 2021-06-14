Чарльз Баркли сделал выпад в адрес Николы Йокича и Шакила О'Нила

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли подверг критике центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича после поражения его команды в серии с «Финиксом» (0-4).



«Меня никогда не обыгрывали всухую в серии до четырёх побед. Никогда. Хороший игрок попросту никогда такого не допустит», — сказал Баркли в послематчевой аналитике.



В ответ Кенни Смит, ещё один бывший игрок НБА, спросил, можно ли считать хорошим игроком Шакила О’Нила, который по ходу карьеры потерпел шесть поражений в сериях плей-офф со счётом 0-4.



«Уж один-то матч по ходу серии плей-офф хороший игрок выиграет и без посторонней помощи», — ответил Баркли.



О'Нил, находившийся в студии, моментально парировал выпад Баркли.



«Я выиграл без посторонней помощи четыре титула и три приза MVP финала», — ответил Шакил.