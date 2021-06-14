Джейлен Роуз назвал топ-5 игроков НБА моложе 25 лет

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз, работающий в настоящее время спортивным аналитиком, назвал собственный список из пяти лучших игроков лиги моложе 25 лет.

Ожидаемо на первое место Роуз поставил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича. Кроме того, в список попали Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Девин Букер («Финикс Санс») и Трей Янг («Атланта Хоукс»).

Ожидается, что в ближайшее время Дончич подпишет самое крупное продление контракта новичка в истории. Предполагается, что он подпишет соглашение на пять лет. По нему он будет получать ежегодно от $ 34,7 до $ 45,9 млн каждый сезон. С каждым следующим годом зарплата игрока будет расти.

Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).