«Спартак» не будет заявляться на ближайший сезон Суперлиги

«Спартак» из Санкт-Петербурга не сможет заявиться на следующий сезон Суперлиги, сообщает «Спорт день за днём». По данным источника, клуб не смог найти финансирование. Таким образом, «Спартак» пропустит уже второй сезон подряд.

Возможно, клуб из Санкт-Петербурга возобновит профессиональную деятельность через год, но пока ещё ничего не подтверждено.

В ближайшее время начнётся процедура банкротства нового юрлица, которое было образовано перед стартом сезона.

Прошлый сезон «Спартак» также пропустил из-за проблем с финансированием. А в сезоне-2018/2019 команда под руководством Захара Пашутина выиграла серебряные медали Суперлиги-1 и пробилась в «Финал четырёх» Кубка России. В Единой лиге ВТБ «Спартак» в последний раз выступал в сезоне-2013/2014.