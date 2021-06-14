Названа звезда, объединение которой с Яннисом Адетокунбо больше всего пугало клубы НБА

Руководители клубов НБА опасались, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич могут объединиться в одной команде, утверждает журналист ESPN Зак Лоу.

«Руководители клубов реально боялись этого объединения. Они думали об этом перед тем, как Адетокунбо подписал новый контракт», — цитирует Лоу Fansided.

Ожидается, что в ближайшее время Дончич подпишет самое крупное продление контракта новичка в истории. Предполагается, что он подпишет соглашение на пять лет. По нему он будет получать ежегодно от $ 34,7 до $ 45,9 млн каждый сезон. С каждым следующим годом зарплата игрока будет расти.

Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).