Клубы НБА хотят заполучить защитника ЦСКА

Несколько клубов НБА проявляют интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Габриэлю Лундбергу, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».



Лундберг начинал сезон в польской «Зелёна-Гуре», в феврале перешёл в ЦСКА. В составе армейцев Габриэль набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты в Евролиге при точности трёхочковых 43,6%. В Единой лиге ВТБ Лундберг в среднем набирал 17,6 очка, 4,9 передачи и 3,4 подбора, получив награду лучшему дебютанту турнира.



«Я счастлив получить эту награду! Стоит отдать большое должное моим партнёрам и тренерскому штабу в Польше, хотя я также успел провести несколько игр за ЦСКА. В этом сезоне я изменился как игрок, сумел показать всем, на что способен. Я счастлив и благодарен за эту возможность», — прокомментировал Лундберг.