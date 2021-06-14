ЦСКА намерен вернуть Милоша Теодосича. «Анадолу Эфес» может отбить игрока

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич входит в сферу интересов ЦСКА и «Анадолу Эфес», сообщает Eurohoops.



Теодосич подписал трёхлетний контракт с «Виртусом» в 2019 году, однако в соглашении есть опция расторжения по инициативе игрока. «Виртус» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но не смог пробиться в Евролигу через Еврокубок. В полуфинале клуб из Болоньи проиграл УНИКСу. Ассистент «Торонто» Серджо Скариоло может стать новым главным тренером «Виртуса» в случае расставания с Сашей Джорджевичем.



Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 годы, став чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке.