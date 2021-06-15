«Атланта» обыграла «Филадельфию» в полуфинале Востока и сравнялась в серии

В полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Филадельфию Сиксекрс» со счётом 103:100 и сравнялся в серии – 2-2.
В составе победителей лучшими в игре были Трей Янг (25 очков и 18 передач), Богдан Богданович (22 очка), Джон Коллинс (14 очков и 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков и 13 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Тобиас Харрис (20 очков), Джоэл Эмбиид (17 очков и 21 подборов) и Сет Карри (17 очков). Также дабл-дабл оформил Бен Симмонс (11 очков и 12 подборов).
Ранее в серии «Хоукс» победили «Сиксерс» со счётом 128:124, а затем уступили – 102:118 и 111:127. Пятый матч серии пройдёт 17 июня.
Также в рамках игрового дня полуфинала Западной конференции встречаются «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз».
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