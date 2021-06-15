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«Атланта» обыграла «Филадельфию» в полуфинале Востока и сравнялась в серии

«Атланта» обыграла «Филадельфию» в полуфинале Востока и сравнялась в серии
Кирилл Горбачинский
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В полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Филадельфию Сиксекрс» со счётом 103:100 и сравнялся в серии – 2-2.

В составе победителей лучшими в игре были Трей Янг (25 очков и 18 передач), Богдан Богданович (22 очка), Джон Коллинс (14 очков и 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков и 13 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Тобиас Харрис (20 очков), Джоэл Эмбиид (17 очков и 21 подборов) и Сет Карри (17 очков). Также дабл-дабл оформил Бен Симмонс (11 очков и 12 подборов).

Ранее в серии «Хоукс» победили «Сиксерс» со счётом 128:124, а затем уступили – 102:118 и 111:127. Пятый матч серии пройдёт 17 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
15 июня 2021, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 100
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 25, Богданович - 22, Коллинс - 14, Капела - 12, Хаертер - 10, Л. Уильямс - 9, Галлинари - 7, Оконгву - 4, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 20, Карри - 17, Эмбиид - 17, Симмонс - 11, Коркмаз - 10, Милтон - 8, Ховард - 7, Тибулл - 5, Макси - 3, Хилл - 2, Грин, Джо, Кларк, Рид, Скотт, Такер, Толливер

Также в рамках игрового дня полуфинала Западной конференции встречаются «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз».

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