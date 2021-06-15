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Определены символические пятёрки по игре в защите в сезоне НБА

Определены символические пятёрки по игре в защите в сезоне НБА
Алексей Фалько
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НБА на официальном сайте объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2020/2021.

В первую сборную вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 4-е попадание в карьере в 1-ю или 2-ю сборные), Руди Гобер («Юта Джаз», 5-е), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз», 6-е), Джру Холидэй («Милуоки Бакс», 3-е), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс», 2-е).

Максимальное количество баллов в голосовании получили Гобер и Симмонс. Их единогласно выбрали в первую защитную сборную все 100 представителей СМИ.

Во вторую пятёрку выбраны Бэм Адебайо («Майами Хит», 2-е), Джимми Батлер («Майами Хит», 5-е), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 3-е), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 7-е), Матисс Тайбулл («Филадельфия Сиксерс», 1-е).

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