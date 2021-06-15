«Клипперс» обыграли «Юту» в полуфинале Запада и сравняли счёт в серии

В четвёртом матче полуфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 118:104 и сравнялся в серии – 2-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (31 очко и 9 подборов), Кавай Леонард (31 очко) и Маркус Моррис (24 очка). У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).

Ранее в серии «Клипперс» победили «Юту» со счётом 132:106 и дважды уступили 109:112 и 111:117. Пятый матч с участием этих команд пройдёт 17 июня.

Также в рамках игрового дня в полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Филадельфию Сиксекрс» со счётом 103:100 и сравнялась в серии – 2-2.