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«Клипперс» обыграли «Юту» в полуфинале Запада и сравняли счёт в серии

«Клипперс» обыграли «Юту» в полуфинале Запада и сравняли счёт в серии
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче полуфинала Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 118:104 и сравнялся в серии – 2-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (31 очко и 9 подборов), Кавай Леонард (31 очко) и Маркус Моррис (24 очка). У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).

Ранее в серии «Клипперс» победили «Юту» со счётом 132:106 и дважды уступили 109:112 и 111:117. Пятый матч с участием этих команд пройдёт 17 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 июня 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 104
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 31, Леонард - 31, Моррис - 24, Зубац - 8, Кеннард - 8, Батюм - 7, Джексон - 4, Мэнн - 3, Беверли - 2, Ибака, Казинс, Коффи, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл
Юта Джаз: Митчелл - 37, Инглс - 19, Богданович - 18, Гобер - 11, Кларксон - 8, О'Нил - 8, Фэйворс - 2, Брэнтли - 1, Азубуике, Ильясова, Конли, Морган, Ньянг, Они, Томас, Форрест, Хьюз

Также в рамках игрового дня в полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Филадельфию Сиксекрс» со счётом 103:100 и сравнялась в серии – 2-2.

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