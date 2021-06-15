Трей Янг установил рекорд НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг набрал 25 очков и 18 передач в четвертом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс» (103:100, 2-2).



22-летний Янг стал самым молодым игроком в истории НБА, на счету которого 18 передач в плей-офф. Кроме того, Трэй — самый молодой баскетболист в истории с 25+ очков и 15+ передач в постсезоне. Статистику 25-18 в плей-офф ранее покоряли только Оскар Робертсон, Уолт Фрейзер, Джерри Уэст, Джонни Мур, Мэджик Джонсон, Джон Стоктон, Кевин Джонсон и Тим Хардуэй.



Янг отдал наибольшее количество передач в матче плей-офф для скорера с 25+ очками впервые после Тима Хардуэя в 1991 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.