Кавай Леонард получил травму в плей-офф НБА и рассказал, насколько она серьёзная
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард не смог доиграть четвертый матч серии полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена.
Леонард заявил, что избежал серьезной травмы и собирается выйти на площадку в пятом матче серии в Солт-Лейк-Сити.
«Я буду готов к пятому матчу», – заявил Ленард на послематчевой пресс-конференции.
Леонард набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 34 минуты в пятом матче до получения травмы в четвёртой четверти. Пол Джордж (31 очко и 9 подборов) и Маркус Моррис (24 очка) тоже внесли весомый вклад в победу «Клипперс». У «Джаз» наиболее результативными стали Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).
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