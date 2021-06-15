Кавай Леонард получил травму в плей-офф НБА и рассказал, насколько она серьёзная

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард не смог доиграть четвертый матч серии полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена.



Леонард заявил, что избежал серьезной травмы и собирается выйти на площадку в пятом матче серии в Солт-Лейк-Сити.



«Я буду готов к пятому матчу», – заявил Ленард на послематчевой пресс-конференции.



Леонард набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 34 минуты в пятом матче до получения травмы в четвёртой четверти. Пол Джордж (31 очко и 9 подборов) и Маркус Моррис (24 очка) тоже внесли весомый вклад в победу «Клипперс». У «Джаз» наиболее результативными стали Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).