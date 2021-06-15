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Донован Митчелл побил рекорд Стефена Карри в плей-офф НБА

Донован Митчелл побил рекорд Стефена Карри в плей-офф НБА
Антон Мозговой
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Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл провёл очередной ударный матч в плей-офф НБА. В полуфинале Западной конференции в четвёртом матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:118) Митчелл набрал 37 очков.

В пяти последних матчах подряд Митчелл набирает 30 и более очков, а также забрасывает не менее пяти трёхочковых. Это — самая длинная серия с такими показателями в истории плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Стефену Карри, он установил его в 2015 году.

«Клипперс» сравняли счёт в серии (2-2). Ранее в серии «Клипперс» победили «Юту» со счётом 132:106 и дважды уступили 109:112 и 111:117. Пятый матч с участием этих команд пройдёт 17 июня.

Также в рамках игрового дня в полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Филадельфию Сиксекрс» со счётом 103:100 и сравнялась в серии – 2-2.

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