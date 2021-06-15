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Кевин Дюрант высказался об игре без Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга

Кевин Дюрант высказался об игре без Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга
Антон Мозговой
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Звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс». В пятом матче второго раунда плей-офф не сыграют Кайри Ирвинг и Джеймс Харден. Обе звезды «Бруклина» залечивают травмы. Таким образом, Дюрант будет единственным звёздным игроком команды в этом матче.

«Я должен быть готов сделать всё, как я и делаю каждый вечер», — цитирует Дюранта Hoop Central.

Ирвинг пропустит встречу из-за растяжения правого голеностопа. Харден не сможет помочь своей команде из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Ирвинг получил травму в четвёртом матче серии с «Бакс». Он неудачно наступил на ногу Яннису Адетокунбо. Кайри избежал перелома, но покидал арену на костылях.

Счёт в серии 2-2. Пятый матч состоится 15 июня в Нью-Йорке.

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