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«Зенит» вряд ли сможет сохранить лучшего игрока прошлого сезона

«Зенит» вряд ли сможет сохранить лучшего игрока прошлого сезона
Антон Мозговой
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Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос с большой долей вероятности покинет питерский клуб, утверждает инсайдер SDNA Джордж Заккас. По данным источника, 28-летний канадец рассчитывает перебраться в НБА.

«Зенит» предложил Пангосу новый двухлетний контракт, по которому его зарплата превысит 1 млн евро за сезон, но баскетболист пока не принял предложение. Он хочет дождаться августа, чтобы понять свои перспективы в НБА.

При этом интерес к Пангосу проявляют сразу несколько клубов Евролиги. В их числе — гранды.

В минувшем сезоне Пангос в среднем проводил на площадке в Евролиге 29 минут за матч. Он набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но уступил ЦСКА в полуфинале плей-офф. В Евролиге питерцы вышли в плей-офф, где не смогли пройти «Барселону».

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