«Зенит» объявил об уходе российского игрока из команды
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«Зенит» объявил об уходе форварда Владислава Трушкина. За клуб из Санкт-Петербурга Трушкин выступал с 2018 года.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ российский игрок в среднем набирал 3,7 очка и 2,4 подбора.
«Открытый, общительный и разносторонний — всё это о Владиславе Трушкине. Разговор про баскетбол легко может уйти в обсуждение архитектуры, последних выставок в музеях или недавней постановки в театре.
1667 минут и 10 секунд за три года в майке «Зенита» провёл Труш в Единой Лиге ВТБ, Евролиге и Еврокубке. 576 очков в трёх турнирах и 123 фирменные #трёшкитрушки — хайлайты Владислава Трушкина за три года на паркете. К этому добавим тысячи улыбок, радостных эмоций и тёплых слов болельщикам», — говорится на сайте клуба.
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