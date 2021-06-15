«Зенит» объявил об уходе российского игрока из команды

«Зенит» объявил об уходе форварда Владислава Трушкина. За клуб из Санкт-Петербурга Трушкин выступал с 2018 года.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ российский игрок в среднем набирал 3,7 очка и 2,4 подбора.

«Открытый, общительный и разносторонний — всё это о Владиславе Трушкине. Разговор про баскетбол легко может уйти в обсуждение архитектуры, последних выставок в музеях или недавней постановки в театре.

1667 минут и 10 секунд за три года в майке «Зенита» провёл Труш в Единой Лиге ВТБ, Евролиге и Еврокубке. 576 очков в трёх турнирах и 123 фирменные #трёшкитрушки — хайлайты Владислава Трушкина за три года на паркете. К этому добавим тысячи улыбок, радостных эмоций и тёплых слов болельщикам», — говорится на сайте клуба.