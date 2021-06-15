Тимма сделал Седоковой срочный укол, когда она задыхалась

Известная певица Анна Седокова сообщила, что во время семейного отдыха на греческом острове Миконос у нее возникли проблемы со здоровьем. Супруга бывшего игрока «Химок» Яниса Тиммы едва не задохнулась из-за аллергии.

У Седоковй по телу пошли красные пятна, возникла отёчность. Седокова решила самостоятельно принимать препараты, что привело к негативным последствиям. Ночью она проснулась с сильным отёком Квинке.

«Решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!» — рассказала исполнительница в «сториз» в «Инстаграме».

Седокова сообщила, что укол ей сделал Тимма.