Тимма сделал Седоковой срочный укол, когда она задыхалась

Известная певица Анна Седокова сообщила, что во время семейного отдыха на греческом острове Миконос у нее возникли проблемы со здоровьем. Супруга бывшего игрока «Химок» Яниса Тиммы едва не задохнулась из-за аллергии.
У Седоковй по телу пошли красные пятна, возникла отёчность. Седокова решила самостоятельно принимать препараты, что привело к негативным последствиям. Ночью она проснулась с сильным отёком Квинке.
«Решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!» — рассказала исполнительница в «сториз» в «Инстаграме».
Седокова сообщила, что укол ей сделал Тимма.
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