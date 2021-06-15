«Локомотив-Кубань» объявил о расставании с двумя легионерами

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о расставании с центровым Дрю Гордоном и защитником Уиллом Каммингсом по истечении срока контрактов.
В Еврокубке Гордон в 6 матчах набирал в среднем 9,0 очка, 6,2 подбора, 1,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,7 блок-шота. В Лиге ВТБ у Дрю 13,3 очка, 7,7 подбора, 2,0 передачи, 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру в 15 матчах. В сезоне-2020/21 Каммингс сыграл 19 матчей в Еврокубке, в которых набирал 12,0 очка, 1,8 подбора, 2,5 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру. В Единой Лиге ВТБ в прошлом сезоне Каммингс сыграл в 24 матчах, в которых набирал 12,8 очка, 2,0 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата.
«Мы благодарны за сезон Дрю и Уиллу, за их энергию, мастерство и игру. Желаем ребятам ярких выступлений и успешного продолжения карьеры. Здоровья Дрю и Уиллу, а также их семьям!» – заявил главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин.
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