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Чемпион Италии сменил главного тренера

Чемпион Италии сменил главного тренера
Алексей Фалько
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Ассистент главного тренера «Торонто Рэпторс» Серджио Скариоло согласовал трёхлетний контракт с «Виртусом», сообщает инсайдер Георгиос Заккас на своей странице в «Твиттере».

Клуб из Болоньи стал победителем чемпионата Италии, но не стал продлевать контракт с Сашей Джорджевичем. Об уходе Джорджевича с поста главного тренера «Виртуса» было известно заранее. При этом сербу удалось привести команду к первому за 20 лет чемпионскому титулу.

«Виртус» в полуфинале Еврокубка уступил УНИКСу и не смог попасть в число участников следующего сезона Евролиги. Скариоло недавно продлил контракт с «Рэпторс», но был готов к возвращению на должность главного тренера в случае предложения от «Виртуса». Итальянец был помощником главного тренера «Торонто» Ника Нерса в межсезонье-2018 и стал чемпионом НБА в 2019-м. Скариоло также параллельно работает главным тренером сборной Испании.

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