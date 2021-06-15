Чемпион Италии сменил главного тренера

Ассистент главного тренера «Торонто Рэпторс» Серджио Скариоло согласовал трёхлетний контракт с «Виртусом», сообщает инсайдер Георгиос Заккас на своей странице в «Твиттере».



Клуб из Болоньи стал победителем чемпионата Италии, но не стал продлевать контракт с Сашей Джорджевичем. Об уходе Джорджевича с поста главного тренера «Виртуса» было известно заранее. При этом сербу удалось привести команду к первому за 20 лет чемпионскому титулу.



«Виртус» в полуфинале Еврокубка уступил УНИКСу и не смог попасть в число участников следующего сезона Евролиги. Скариоло недавно продлил контракт с «Рэпторс», но был готов к возвращению на должность главного тренера в случае предложения от «Виртуса». Итальянец был помощником главного тренера «Торонто» Ника Нерса в межсезонье-2018 и стал чемпионом НБА в 2019-м. Скариоло также параллельно работает главным тренером сборной Испании.