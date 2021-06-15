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Две звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде

Две звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде
Виталий Весёлый
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин готовы сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщает The Athletic.

Грин был в составе национальной команды США во время Олимпиады 2016 года, которую американцы уверенно выиграли, не потерпев ни одного поражения за весь турнир. Для Лилларда предстоящие Олимпийские игры могут стать первыми в карьере.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные болельщики при этом не будут иметь возможности посетить спортивные мероприятия.

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