Две звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин готовы сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщает The Athletic.
Грин был в составе национальной команды США во время Олимпиады 2016 года, которую американцы уверенно выиграли, не потерпев ни одного поражения за весь турнир. Для Лилларда предстоящие Олимпийские игры могут стать первыми в карьере.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные болельщики при этом не будут иметь возможности посетить спортивные мероприятия.
- 15 июня 2021
-
18:51
-
18:34
-
18:02
-
17:54
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:35
-
15:51
-
14:29
-
13:35
-
13:09
-
12:06
-
10:53
-
10:12
-
09:18
-
09:14
-
08:13
-
08:10
-
08:04
-
07:34
-
05:55
-
00:51
-
00:30
- 14 июня 2021
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
21:41
-
20:35
-
19:44
-
18:40
-
17:33
-
16:40
-
15:47
-
15:15