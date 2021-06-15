Леброн Джеймс отреагировал на попадание двух звёзд в сборную сезона НБА по защите

Утром 15 июня по московскому времени НБА на официальном сайте объявила символические пятёрки по игре в защите сезона-2020/2021. В первую сборную вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 4-е попадание в карьере в 1-ю или 2-ю сборные), Руди Гобер («Юта Джаз», 5-е), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз», 6-е), Джру Холидэй («Милуоки Бакс», 3-е) и Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс», 2-е).
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на это событие. Леброн разместил в «сториз» своего «инстаграма» несколько постов, где поздравил Симмонса и Грина с их достижениями.
Фото: https://www.instagram.com/kingjames/
Фото: https://www.instagram.com/kingjames/
В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.
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