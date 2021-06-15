Шрёдер отказался от контракта на $ 84 млн. Теперь ему предлагают на $ 25-30 млн меньше

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер отказался от крупного контракта, предложенного «Лос-Анджелес Лейкерс» несколько месяцев назад, сообщает эксперт CBS Sports Брэд Боткин. Речь идёт о четырёхлетнем соглашении на сумму в $ 84 млн.

Немецкий плеймейкер, однако, не принял это предложение, так как рассчитывал, что этим летом сможет найти более подходящий в денежном плане вариант. Теперь же, как ожидается, игроку предложат контракт на $ 55-60 млн.



Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. В нынешнем сезоне команда уступила «Финикс» в шестом матче серии плей-офф и прекратила борьбу за чемпионство.