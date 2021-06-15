Появилась новая информация по Джеймсу Хардену

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, который, как сообщалось ранее, не сыграет в пятом матче серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс», возможно, всё же примет участие во встрече. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в «Твиттере».
Харден, напомним, получил растяжение правого подколенного сухожилия.
Счёт в серии 2-2. Пятый матч состоится 16 июня. Начало — в 3:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установлен рекорд по числу травмированных суперзвёзд в плей-офф. Сезон НБА проходит в экспериментальном формате в непривычные сроки из-за пандемии коронавируса. Межсезонье продлилось всего два месяца. Лига должна вернуться к привычному календарю в следующем сезоне.
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