«Бруклин» сообщил неутешительные новости по Кайри Ирвингу

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может пропустить оставшиеся матчи серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» (2-2), сообщает ESPN US.
Кайри получил травму во второй половине четвёртого матча с «Бакс» (96:107), неловко приземлившись на ногу форварда соперников Янниса Антетокунмпо. Ирвинг оставался на земле в течение нескольких минут, пока ему оказывали помощь. В конце концов он без посторонней помощи прошёл в раздевалку, прихрамывая, однако, при этом арену баскетболист покидал на костылях.
Ранее сообщалось, что защитник «Бруклина» Джеймс Харден, возможно, сыграет в пятом матче серии.
Напомним, травме Кайри обрадовался бывший игрок и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис, припомнивший ему неуважительное отношение к эмблеме «Бостон Селтикс»: Кайри демонстративно наступил на лицо талисману «Селтикс» Лепрекону Лаки в центре площадки после победы над командой в четвёртом матче плей-офф НБА (141:126, 3-1).
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