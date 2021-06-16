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Братья Николы Йокича хотели напасть на Девина Букера

Братья Николы Йокича хотели напасть на Девина Букера
Виталий Весёлый
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В третьей четверти четвёртого матча полуфинала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (118:125, 0-4) центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич грубо сфолил на Кэмероне Пэйне после того, как в предыдущем владении не было зафиксировано нарушение во время его попытки забить в проходе. Судьи после просмотра повтора наказали Николу неспортивным фолом второй степени. Сразу после нарушения Йокич вступил в перепалку с защитником «Финикс Санз» Девином Букером, который получил технический фол.

Во время стычки Букера с Йокичем братья последнего, Страхинья и Неманья, были готовы выскочить на паркет, чтобы тоже поучаствовать в ней. Сотрудники арены были вынуждены преградить им дорогу на площадку, стараясь их успокоить, что в итоге им всё-таки удалось.

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