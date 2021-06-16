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«Бруклин» обыграл «Милуоки» благодаря трипл-даблу Дюранта и вышел вперёд в серии

«Бруклин» обыграл «Милуоки» благодаря трипл-даблу Дюранта и вышел вперёд в серии
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче полуфинала Востока НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 114:108 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Кевин Дюрант (49 очков, 17 подборов и 10 передач), Джефф Грин (27 очков) и Блэйк Гриффин (17 очков). Кайри Ирвинг участия в матче не принимал. У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 12 подборов), Крис Миддлтон (25 очков) и Джру Холидэй (19 очков).

Ранее в серии «Нетс» одержали победы со счётом 115:107 и 125:86, а «Бакс» выигрывали со счётом 86:83 и 107:96. Шестой матч серии с участием этих команд пройдёт 18 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
16 июня 2021, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дюрант - 49, Грин - 27, Гриффин - 17, Шамет - 9, Харден - 5, Харрис - 5, Браун - 2, Джеймс, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Миддлтон - 25, Холидэй - 19, Лопес - 15, Коннотон - 10, Форбс - 5, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Портис, Такер, Тиг, Тупан

В другом полуфинальном противостоянии Восточной конференции встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», счёт в серии – 2-2.

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