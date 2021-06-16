«Бруклин» обыграл «Милуоки» благодаря трипл-даблу Дюранта и вышел вперёд в серии

В пятом матче полуфинала Востока НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 114:108 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3-2.
В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Кевин Дюрант (49 очков, 17 подборов и 10 передач), Джефф Грин (27 очков) и Блэйк Гриффин (17 очков). Кайри Ирвинг участия в матче не принимал. У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 12 подборов), Крис Миддлтон (25 очков) и Джру Холидэй (19 очков).
Ранее в серии «Нетс» одержали победы со счётом 115:107 и 125:86, а «Бакс» выигрывали со счётом 86:83 и 107:96. Шестой матч серии с участием этих команд пройдёт 18 июня.
В другом полуфинальном противостоянии Восточной конференции встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», счёт в серии – 2-2.
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