Кевин Дюрант стал автором исторического достижения в плей-офф НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА против «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бруклине и завершилась со счетом 114:108 в пользу хозяев, а Дюрант оформил трипл-дабл – 49 очков, 17 подборов и 10 передач.

Как сообщает пресс-служба НБА, игрок установил рекорд лиги. Ранее ни одному баскетболисту в истории не удавалось набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче плей-офф.

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Ранее в серии «Нетс» одержали победы со счётом 115:107 и 125:86, а «Бакс» выигрывали со счётом 86:83 и 107:96. Шестой матч серии с участием этих команд пройдёт 18 июня.

В другом полуфинальном противостоянии Восточной конференции встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», счёт в серии – 2-2.