Кевин Дюрант стал автором исторического достижения в плей-офф НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА против «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бруклине и завершилась со счетом 114:108 в пользу хозяев, а Дюрант оформил трипл-дабл – 49 очков, 17 подборов и 10 передач.
Как сообщает пресс-служба НБА, игрок установил рекорд лиги. Ранее ни одному баскетболисту в истории не удавалось набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче плей-офф.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Ранее в серии «Нетс» одержали победы со счётом 115:107 и 125:86, а «Бакс» выигрывали со счётом 86:83 и 107:96. Шестой матч серии с участием этих команд пройдёт 18 июня.
В другом полуфинальном противостоянии Восточной конференции встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», счёт в серии – 2-2.
- 16 июня 2021
-
08:55
-
08:52
-
08:02
-
07:40
-
06:22
-
00:54
-
00:38
-
00:19
- 15 июня 2021
-
23:15
-
22:07
-
20:21
-
18:51
-
18:34
-
18:02
-
17:54
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:35
-
15:51
-
14:29
-
13:35
-
13:09
-
12:06
-
10:53
-
10:12
-
09:18
-
09:14
-
08:13
-
08:10
-
08:04
-
07:34
-
05:55
-
00:51
-
00:30