Кевин Дюрант высказался об историческом доминировании в пятом матче с «Милуоки»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (114:108, 3-2) решил напомнить, что является разносторонним баскетболистом.
«Я знаю, что меня воспринимают как игрока, который хорошо умеет набирать очки, но в любой команде, в которой я играл, меня просили делать практически всё, от подборов до защиты, от организации атаки до бросков. Возможно, я делаю это не всегда, но я делаю всего понемногу», – приводит слова Дюранта ESPN.
Дюрант оформил трипл-дабл из 49 очков, 17 подборов и 10 передач. Ранее ни одному баскетболисту в истории не удавалось набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче плей-офф.
«Историческое выступление» — заявил главный тренер «Нетс» Стив Нэш.
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