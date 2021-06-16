Леброн Джеймс отреагировал на историческое выступление Кевина Дюранта
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выступление форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бруклине и завершилась со счётом 114:108 в пользу хозяев, а Дюрант оформил трипл-дабл — 49 очков, 17 подборов и 10 передач.
«Величие! Цените это, пока можете, люди», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».
Дюрант установил рекорд лиги. Ранее ни одному баскетболисту в истории не удавалось набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче плей-офф. Ранее в серии «Нетс» одержали победы со счётом 115:107 и 125:86, а «Бакс» выигрывали со счётом 86:83 и 107:96. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 18 июня.
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