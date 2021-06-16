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ЦСКА объявил об уходе второго легионера в межсезонье

ЦСКА объявил об уходе второго легионера в межсезонье
Алексей Фалько
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Центровой Майкл Эрик покинул ЦСКА по истечении срока контракта, сообщил клуб на официальном сайте.

Баскетболист сборной Нигерии перешел в ЦСКА из «Тюрк Телекома» в конце февраля нынешнего года на фоне большого количества травм в рядах армейцев и подписал соглашение до окончания сезона. Майкл принял участие в 27 матчах, причем в 20 из них выходил в стартовом составе. Его средние статистические показатели – 5,8 очка (65,4% двухочковых), 3,4 подбора, 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 12,5 минуты. Вместе с красно-синими Эрик дебютировал в «Финале четырех» Евролиги и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Майкл по-настоящему впечатлил нас своей целеустремленностью и профессионализмом на площадке и за ее пределами. Он показал себя очень хорошим товарищем по команде. Мы желаем Майклу всего наилучшего и благодарим его за помощь», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Ранее ЦСКА расстался с латвийским защитником Янисом Стрелниексом.

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