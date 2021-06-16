Майкл Эрик отреагировал на уход из ЦСКА

Центровой Майкл Эрик прокомментировал уход из московского ЦСКА.
«Спасибо всей организации ЦСКА и армейским болельщикам. Какое счастье сыграть за такого успешного тренера, за легендарный клуб и первоклассную организацию! Всегда буду помнить свою небольшую роль в истории клуба. Спасибо моим товарищам по команде за то, что приняли меня, проявили характер и упорство на площадке. Благослови вас Бог!», — приводит слова Эрика официальный сайт ЦСКА.
Баскетболист сборной Нигерии перешел в ЦСКА из «Тюрк Телекома» в конце февраля нынешнего года на фоне большого количества травм в рядах армейцев и подписал соглашение до окончания сезона. Майкл принял участие в 27 матчах, причем в 20 из них выходил в стартовом составе. Его средние статистические показатели – 5,8 очка (65,4% двухочковых), 3,4 подбора, 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 12,5 минуты. Вместе с красно-синими Эрик дебютировал в «Финале четырех» Евролиги и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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