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«Барселона» хочет урезать зарплату суперзвезде на 10%. «Милан» готов перехватить игрока

«Барселона» хочет урезать зарплату суперзвезде на 10%. «Милан» готов перехватить игрока
Алексей Фалько
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Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс может покинуть команду этим летом, сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».

Каталонский клуб хочет добиться снижения зарплаты 32-летнего баскетболиста на 10%. При этом в случае ухода Хиггинса из «Барселоны» главным претендентом на защитника станет итальянский «Милан». Стоит отметить, что в «Финале четырёх» Евролиги-2021 в Кёльне Хиггинс стал автором победного броска в кольцо «Милана» на последней секунде основного времени.

Хиггинс выступает за «Барселону» с 2019 года, до этого он провел 4 сезона в ЦСКА и выиграл два титула Евролиги. В сезоне Евролиги-2020/2021 Хиггинс принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,1 очка и 2,4 передачи за 26,5 минуты, реализуя 50,2% двухочковых и 37,1% трёхочковых бросков.

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