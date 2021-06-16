«Барселона» хочет урезать зарплату суперзвезде на 10%. «Милан» готов перехватить игрока

Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс может покинуть команду этим летом, сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
Каталонский клуб хочет добиться снижения зарплаты 32-летнего баскетболиста на 10%. При этом в случае ухода Хиггинса из «Барселоны» главным претендентом на защитника станет итальянский «Милан». Стоит отметить, что в «Финале четырёх» Евролиги-2021 в Кёльне Хиггинс стал автором победного броска в кольцо «Милана» на последней секунде основного времени.
Хиггинс выступает за «Барселону» с 2019 года, до этого он провел 4 сезона в ЦСКА и выиграл два титула Евролиги. В сезоне Евролиги-2020/2021 Хиггинс принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,1 очка и 2,4 передачи за 26,5 минуты, реализуя 50,2% двухочковых и 37,1% трёхочковых бросков.
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