В «Зените» объяснили продление одного из лучших легионеров

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение клуба продлить контракт с Алексом Пойтрессом ещё на один сезон.



«У Алекса был отличный сезон в «Зените», поэтому это подписание — закономерность. Он хорошо вписался в нашу систему и однозначно способен прогрессировать дальше. Я рад, что нам удалось договориться и продолжить работу дальше», — приводит слова Церковного официальный сайт санкт-петербургской команды.



В сезоне-2020/2021 Алекс Пойтресс провёл 50 матчей — 18 в Единой Лиге ВТБ и 32 в Евролиге. Его статистика в сезоне европейского турнира: 8,6 очка, 4,3 подбора и 8,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой Лиге ВТБ он стал лучшим среди остальных игроков турнира по реализации двухочковых бросков — 67,74%. В среднем за матч в турнире Алекс набирал 9,2 очка, делал 4,1 подбора, 1 перехват и заканчивал матч с 11,6 балла эффективности.

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