«Майами» нацелен на трансфер двукратного участника Матча звёзд НБА
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Известный инсайдер Итан Скольник сообщил, что клуб НБА «Майами Хит» рассчитывает заполучить в нынешнее межсезонье игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонда.
«Андре Драммонд всё ещё находится в поле зрения „Майами“, — цитирует Итана Скольника Fadeaway World.
Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта.
По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 команда уступила «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.
В плей-офф НБА Андре Драммонд принял участие в шести встречах, в среднем набирая 8,2 очка за игру и совершая 10,3 подбора.
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