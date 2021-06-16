«Майами» нацелен на трансфер двукратного участника Матча звёзд НБА

Известный инсайдер Итан Скольник сообщил, что клуб НБА «Майами Хит» рассчитывает заполучить в нынешнее межсезонье игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонда.



«Андре Драммонд всё ещё находится в поле зрения „Майами“, — цитирует Итана Скольника Fadeaway World.



Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта.

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 команда уступила «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

В плей-офф НБА Андре Драммонд принял участие в шести встречах, в среднем набирая 8,2 очка за игру и совершая 10,3 подбора.