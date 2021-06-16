«Финикс» рискует потерять Криса Пола на финал Западной конференции

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол был изолирован от остальной команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
36-летний баскетболист рискует пропустить старт финальной серии Западной конференции. В зависимости от медицинских обстоятельств период самоизоляции может быть укорочен для игрока, если он прошёл до этого вакцинацию.
«Финикс» первым в НБА вышел в финал конференции. «Санз» в полуфинале всухую обыграли «Денвер Наггетс» (4-0). В первом раунде «Финикс» выбил действующего чемпиона лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Соперником подопечных Монти Уильямса по финалу конференции станет победитель пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз», где после четырёх матчей счёт равный 2-2.
- 16 июня 2021
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51
-
11:43
-
11:18
-
10:47
-
09:49
-
08:55
-
08:52
-
08:02
-
07:40
-
06:22
-
00:54
-
00:38
-
00:19
- 15 июня 2021
-
23:15
-
22:07
-
20:21
-
18:51
-
18:34
-
18:02
-
17:54
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:35
-
15:51
-
14:29
-
13:35