«Финикс» рискует потерять Криса Пола на финал Западной конференции

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол был изолирован от остальной команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



36-летний баскетболист рискует пропустить старт финальной серии Западной конференции. В зависимости от медицинских обстоятельств период самоизоляции может быть укорочен для игрока, если он прошёл до этого вакцинацию.

«Финикс» первым в НБА вышел в финал конференции. «Санз» в полуфинале всухую обыграли «Денвер Наггетс» (4-0). В первом раунде «Финикс» выбил действующего чемпиона лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Соперником подопечных Монти Уильямса по финалу конференции станет победитель пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз», где после четырёх матчей счёт равный 2-2.