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«Финикс» рискует потерять Криса Пола на финал Западной конференции

«Финикс» рискует потерять Криса Пола на финал Западной конференции
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол был изолирован от остальной команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

36-летний баскетболист рискует пропустить старт финальной серии Западной конференции. В зависимости от медицинских обстоятельств период самоизоляции может быть укорочен для игрока, если он прошёл до этого вакцинацию.

«Финикс» первым в НБА вышел в финал конференции. «Санз» в полуфинале всухую обыграли «Денвер Наггетс» (4-0). В первом раунде «Финикс» выбил действующего чемпиона лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Соперником подопечных Монти Уильямса по финалу конференции станет победитель пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз», где после четырёх матчей счёт равный 2-2.

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