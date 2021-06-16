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Экс-игрок «Барселоны» отреагировал на желание клуба вернуть его после 6-летнего перерыва

Экс-игрок «Барселоны» отреагировал на желание клуба вернуть его после 6-летнего перерыва
Александр Кожевников
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Бывший игрок «Барселоны», баскетболист «Панатинаикоса» Марио Хезонья отреагировал на слухи о его возможном возвращении в состав каталонского клуба.

Ранее инсайдер Пакохо Дельгадо сообщил, что каталонцы близки к возвращению Хезоньи в состав, а агент игрока внимательно следит за возможными вакансиями в составе каталонцев на фоне травм и ухода тех или иных игроков.

Хезонья ответил журналисту в «Твиттере», отметив, что у него нет агента и никаких переговоров он не ведёт.

Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом году Марио принял решение вернуться в Европу, подписав контракт с греческим «Панатинаикосом». Слухи связывали Хезонью и с московским ЦСКА, но переход так и не состоялся.

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