Экс-игрок «Барселоны» отреагировал на желание клуба вернуть его после 6-летнего перерыва

Бывший игрок «Барселоны», баскетболист «Панатинаикоса» Марио Хезонья отреагировал на слухи о его возможном возвращении в состав каталонского клуба.



Ранее инсайдер Пакохо Дельгадо сообщил, что каталонцы близки к возвращению Хезоньи в состав, а агент игрока внимательно следит за возможными вакансиями в составе каталонцев на фоне травм и ухода тех или иных игроков.



Хезонья ответил журналисту в «Твиттере», отметив, что у него нет агента и никаких переговоров он не ведёт.



Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом году Марио принял решение вернуться в Европу, подписав контракт с греческим «Панатинаикосом». Слухи связывали Хезонью и с московским ЦСКА, но переход так и не состоялся.

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