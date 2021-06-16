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В НБА произошло пятое увольнение главного тренера за межсезонье

В НБА произошло пятое увольнение главного тренера за межсезонье
Алексей Фалько
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Стэн Ван Ганди уволен с поста главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает ннсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

«Нью-Орлеан» закончил сезон с результатом 31-41 (43,1% побед) и не смог выйти в турнир плей-ин. Отношения Ван Ганди с форвардом Брэндоном Ингрэмом были натянутыми на протяжении большей части сезона, что также является одной из главных причин увольнения. Нынешние ассистенты «Пеликанс» Тереза ​​Уэтерспун и Фред Уинсон являются сильными кандидатами на замену Ван Ганди. Помощники в других клубах НБА Чарльз Ли («Милуоки Бакс»), Джейсон Кидд («Лос-Анджелес Лейкерс»), Жак Вон и Име Удока («Бруклин Нетс») также претендуют на вакантную должность.

Ван Ганди стал пятым уволенным главным тренером за межсезонье в НБА. Ранее должности лишились Брэд Стивенс («Бостон Селтикс»), Терри Стоттс («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Стив Клиффорд («Орландо Мэджик») и Нэйт Бьоркгрен («Индиана Пэйсерз»).

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