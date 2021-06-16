«Клипперс» получили плохие новости по Каваю Леонарду

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выбыл на неопределённый срок, сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, у баскетболиста диагностировали растяжение связок колена на правой ноге.
Таким образом, форвард «Клипперс» не сможет принять участие в пятом матче серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз». В настоящее время счёт в серии 2-2.
До этого 29-летний Леонард принял участие во всех 11 матчах плей-офф нынешнего сезона. Он в среднем набирал 30,3 очка, делал 7,7 подбора и 4,4 передачи. Игрок проводил на площадке в среднем 39,3 минуты.
14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с «Ютой» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена. Баскетболист ушёл в раздевалку в четвёртой четверти. После игры Леонард заявлял, что избежал серьёзной травмы, однако мнение медицинского штаба не было таким оптимистичным.
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