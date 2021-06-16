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«Вашингтон» расстался с главным тренером

«Вашингтон» расстался с главным тренером
Алексей Фалько
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Скотт Брукс покинул пост главного тренера «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Брукс считался кандидатом на увольнение по ходу сезона, когда «Вашингтон» показывал результат 17-32 и пролетал мимо плей-офф. Однако «Уизардс» смогли выдать сильную концовку регулярного чемпионата и пробились в постсезон через турнир плей-ин. В первом раунде «Вашингтон» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (1-4).

Руководство «Уизардс хотело сохранить Брукса, но обе стороны не смогли договориться об условиях контракта. Клуб начал заниматься поисками нового главного тренера. Звезды „Вашингтона“ Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил будут иметь право голоса в процессе отбора кандидатов на вакантную должность.

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