Крис Пол заразился коронавирусом

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Arizona Sports.
Пол был вакцинирован в начале этого года. 36-летнему баскетболисту всё равно потребуется карантин. Полу нужно будет сдать несколько отрицательных тестов на коронавирус и получить медицинское освидетельствование для возвращения на площадку. Есть риск, что он не поможет команде на старте серии финала Западной конференции.
«Финикс» первым в НБА вышел в финал конференции. «Санз» в полуфинале всухую обыграли «Денвер Наггетс» (4-0). В первом раунде «Финикс» выбил действующего чемпиона лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Соперником подопечных Монти Уильямса по финалу конференции станет победитель пары «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз», где после четырёх матчей счёт равный 2-2.
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