Джимми Батлер и Джейсон Тейтум приняли решение по участию в Олимпиаде

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер отказался от участия в Олимпиаде в составе сборной США, сообщает Clutch Points. Батлер хочет отдохнуть после двух напряженных сезонов НБА и намерен сосредоточиться на переговорах о продлении контракта с «Майами».
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум согласился сыграть в составе сборной на Играх. Тейтум набирал в среднем 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи в сезоне-2020/2021, «Селтикс» проиграли «Бруклин Нетс» в первом раунде плей-офф (1-4).
Ранее разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард и тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин согласились помочь сборной США в Токио. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пока не принял окончательного решения и оценивать свои шансы поехать в Токие как «50 на 50».
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