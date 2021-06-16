«Бруклин» объявил статус Кайри Ирвинга на шестой матч с «Милуоки»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустил шестой матч серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс». Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на главного тренера команды Стива Нэша.

Ирвинг ещё не восстановился после растяжения связок голеностопного сустава. Кайри останется в Нью-Йорке, чтобы продолжить лечение.

В то же время защитник «Нетс» Джеймс Харден восстановился после повреждения. Он сможет сыграть в следующем матче команд.

Кайри получил травму во второй половине четвёртого матча с «Бакс» (96:107), неловко приземлившись на ногу форварда соперников Янниса Адетокунбо. Ирвинг оставался на земле в течение нескольких минут, пока ему оказывали помощь. В конце концов он без посторонней помощи прошёл в раздевалку, прихрамывая, однако при этом арену баскетболист покидал на костылях.