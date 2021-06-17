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Второй номер драфта-2011 ушёл из европейского клуба

Второй номер драфта-2011 ушёл из европейского клуба
Антон Мозговой
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«Валенсия» объявила об уходе форварда Деррика Уильямса. Американец покинул команду после того, как с ним разорвали контракт.

30-летний Уильямс в завершившемся сезоне в среднем набирал в Евролиге 9 очков, а также делал 3,1 подбора и 1,1 ассиста. Он провёл 34 матча в Евролиге.

В чемпионате Испании американский игрок принял участие в 39 матчах. В среднем он набирал 6,6 очка, делал 2,3 подбора. На площадке он проводил по 16 минут.

Напомним, «Валенсия» не смогла выйти в плей-офф Евролиги. Из-за этого команда не сумела завоевать путёвку на турнир на следующий сезон.

Что касается Уильямса, то в 2011 году он был выбран «Миннесотой Тимбервулвз» на драфте под вторым номером. В разные годы он выступал за «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В Европу американский игрок перебрался в 2018 году и начал выступать за «Баварию».

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