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Лука Дончич недоволен последним ходом «Далласа» и собирается сделать заявление

Лука Дончич недоволен последним ходом «Далласа» и собирается сделать заявление
Алексей Фалько
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич расстроен решением команды расстаться с президентом по баскетбольным операциям Донни Нельсоном.

«Они были действительно очень близки. Дончич сделает заявление об увольнении Нельсона в четверг», — заявил инсайдер Марк Спирс в эфире шоу The Jump.

Нельсон был главным сторонником обмена Дончича на Трея Янга в «Атланта Хоукс» в день драфта-2018. Лука в настоящее время находится в Словении со своей национальной командой, которая готовится к отборочному турниру Олимпиады в Литве в конце этого месяца. По данным Спирса, между Дончичем и франшизой «Маверикс» пока не ведётся переговоров о супермаксимальном продлении контракта. Лука попал в первую сборную сезона НБА по итогам сезона и может подписать соглашение на сумму более 200 млн долларов.

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