«Нью-Йорк» прорабатывает громкий трансфер суперзвезды

Инсайдер Марк Берман считает, что «Нью-Йорк Никс» хочет заполучить в нынешнее межсезонье лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«У «Никс» есть пять пиков первого раунда в следующие три года. На предстоящем драфте НБА у них есть три пика в топ-31, в том числе 19-й и 21-й пик. Вероятно, они захотят включить в сделку по Лилларду три пика первого раунда», — цитирует Марка Бермана NY Post.
Ожидается, что, помимо выбора на драфте, в сделку по Лилларду могут быть включены несколько молодых баскетболистов.
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист собирал в среднем 34,3 очка, 4,3 подбора и 10,2 передачи.
Напомним, всю профессиональную карьеру Лиллард провёл в составе «Портленда».
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