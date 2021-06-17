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Сборная России потеряла капитана ЦСКА на квалификацию Олимпиады

Сборная России потеряла капитана ЦСКА на квалификацию Олимпиады
Алексей Фалько
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Форвард сборной, капитан ЦСКА Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус и не смог присоединиться к тренировкам национальной команды, сообщает «Спорт-экспресс».

Курбанов не поможет команде в олимпийской квалификации, которая пройдет в Сплите с 29 июня по 4 июля. Россия сыграет с Германией и Мексикой, две сборные выйдут в полуфинал. В другой группе встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Участником Игр в Токио станет победитель соревнования. Сборная уже начала подготовку к квалификации. Подопечные Сергея Базаревича на товарищеском турнире в Польше победили команду Туниса в полуфинале со счётом 69:42, а в решающем матче нанесли поражение хозяевам соревнований — 78:63.

Ранее по разным причинам в сборную не приехали баскетболисты Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасёв, Андрей Зубков, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.

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