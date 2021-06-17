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В НБА отреагировали на выпад со стороны Леброна Джеймса

В НБА отреагировали на выпад со стороны Леброна Джеймса
Александр Кожевников
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Представитель НБА Майк Басс ответил на заявление лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о большом количестве травм в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Частота травм в этом сезоне была практически такой же, как и в сезоне-2019/2020, в то время как игроки стартовых пятёрок и Матча звёзд пропускали игры из-за травм с такой же частотой, как и в последние три сезона.

Хотя травмы — досадная реальность нашего спорта, мы осознаём те большие жертвы, которые игроки и команды НБА принесли, чтобы продолжить играть, несмотря на пандемию», — приводит слова Майка Басса в своём «твиттере» журналист Марк Стейн.

Ранее стало известно, что из строя выбыл лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард. По данным ряда источников, у него подозревают травму крестообразных связок.

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