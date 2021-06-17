«Зенит» на два года сохранил в составе одного из самых эффективных игроков
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«Зенит» и литовский центровой Артурас Гудайтис договорились о продлении контракта, сообщил клуб из Санкт-Петербурга на официальном сайте.
У Гудайтиса был действующий контракт с «Зенитом» на один сезон. Согласно новым условиям соглашения, «большой» останется в команде ещё на 2 года.
Гудайтис был одним из самых эффективных баскетболистов команды на площадке в прошедшем сезоне. Литовский центровой провёл за «Зенит» 48 матчей — 31 игру в Евролиге и 17 в Единой Лиге. Его статистика в этом сезоне европейского турнира — 9,7 очка, 4 подбора и 12,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой Лиге в среднем за матч Артурас набирал 11,1 очка, делал 4,6 подбора и заканчивал матч с 13,1 балла эффективности.
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