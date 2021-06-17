В «Зените» прокомментировали продление контракта с лидером

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал продление контракта с центровым Артурасом Гудайтисом.



«Артурас провёл в составе «Зенита» отличный сезон, большую его часть — в качестве основного центрового команды. Очень жаль, что внезапная травма не дала ему помочь нам в решающих играх плей-офф. У нас был действующий контракт ещё на один сезон, но мы приняли решение пролонгировать наше сотрудничество. Согласно новым условиям, он остаётся в клубе ещё на два года», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

Гудайтис был одним из самых эффективных баскетболистов команды на площадке в прошедшем сезоне. Литовский центровой провёл за «Зенит» 48 матчей — 31 игру в Евролиге и 17 в Единой Лиге. Его статистика в этом сезоне европейского турнира — 9,7 очка, 4 подбора и 12,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой Лиге в среднем за матч Артурас набирал 11,1 очка, делал 4,6 подбора и заканчивал матч с 13,1 балла эффективности.