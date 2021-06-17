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Россия на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче женского чемпионата Европы

Россия на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче женского чемпионата Европы
Александр Кожевников
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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.

Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой десятиминутки сильнее оказались россиянки, выигравшие отрезок со счётом 16:14. Вторая четверть также осталась за подопечными Александра Ковалёва — к большому перерыву счёт на табло был 38:33 в пользу сборной России.

В третьей четверти россиянкам удалось увеличить преимущество до девяти очков. В заключительном игровом отрезке чешским спортсменкам удалось совершить рывок, они были близки к тому, чтобы вырвать победу, но в заключительной атаке чешки промахнулись, а на последних секундах россиянки заработали два штрафных, которыми Мария Вадеева и поставила точку в матче — 73:69 в пользу сборной России.

Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.

ЧЕ-2021 (ж). Группа D. 1-й тур
17 июня 2021, четверг. 13:00 МСК
Россия
Окончен
73 : 69
Чехия
Россия: Вадеева - 27, Голдырева - 11, Мусина - 8, Глонти - 7, Шилова - 7, Штанько - 6, Левченко - 4, Огун - 2, Комарова - 1, Курильчук, Федоренкова, Шабанова
Чехия: Ганусова - 24, Эльготова - 15, Виоралова - 8, Гейдова - 8, Ворачкова - 6, Анделова - 3, Брезинова - 2, Сипова - 2, Гамзова - 1, Брабенцова, Райзингерова, Стоупалова
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