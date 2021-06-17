Россия на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче женского чемпионата Европы

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.



Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой десятиминутки сильнее оказались россиянки, выигравшие отрезок со счётом 16:14. Вторая четверть также осталась за подопечными Александра Ковалёва — к большому перерыву счёт на табло был 38:33 в пользу сборной России.



В третьей четверти россиянкам удалось увеличить преимущество до девяти очков. В заключительном игровом отрезке чешским спортсменкам удалось совершить рывок, они были близки к тому, чтобы вырвать победу, но в заключительной атаке чешки промахнулись, а на последних секундах россиянки заработали два штрафных, которыми Мария Вадеева и поставила точку в матче — 73:69 в пользу сборной России.



Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.