Россия на последних секундах вырвала победу над Чехией в матче женского чемпионата Европы

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.
Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой десятиминутки сильнее оказались россиянки, выигравшие отрезок со счётом 16:14. Вторая четверть также осталась за подопечными Александра Ковалёва — к большому перерыву счёт на табло был 38:33 в пользу сборной России.
В третьей четверти россиянкам удалось увеличить преимущество до девяти очков. В заключительном игровом отрезке чешским спортсменкам удалось совершить рывок, они были близки к тому, чтобы вырвать победу, но в заключительной атаке чешки промахнулись, а на последних секундах россиянки заработали два штрафных, которыми Мария Вадеева и поставила точку в матче — 73:69 в пользу сборной России.
Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов.
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