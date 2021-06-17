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Победитель Лиги чемпионов уволил главного тренера

Победитель Лиги чемпионов уволил главного тренера
Антон Мозговой
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Пресс-служба клуба «Сан-Пабло Бургос» объявила об уходе с поста главного тренера Жоана Пеньярройи. Стороны согласовали разрыв контракта по обоюдному согласию.

Пеньярройя возглавил команду в 2019 году. Под его руководством клуб провёл самый успешный отрезок в своей истории. В первый сезон он вывел команду в «Финал восьми» Лиги чемпионов. Этот выход в финальную стадию турнира стал первым в истории клуба. Кроме того, команда дошла до полуфинала чемпионата Испании.

Во второй сезон «Сан-Пабло Бургос» выиграл Лигу чемпионов. «Финал восьми» турнира проходил в Нижнем Новгороде.

Клуб пожелал тренеру удачи и поблагодарил его за впечатляющие результаты работы. Дальнейшие планы тренера пока неизвестны. Также не называются причины расставания с ним.

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